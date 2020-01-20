سلام التقى سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه

استقبل رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​تمام سلام​ سفير فرنسا في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ وجرى عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة . إضغط للمزيد

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