الفرزلي: إذا كان الحل السخيف بـ20 وزيراً بدل 18 فلتتشكل الحكومة

أعلن نائب رئيس ​مجلس النواب​ النائب ​إيلي الفرزلي​، أن "هناك شريحة تعرقل بشدة تشكيل ​الحكومة​ فقط من أجل تمثيل من هنا أو حقيبة من هناك،" مشيراً إلى أنه "اذا كان الحل السخيف للحكومة بـ20 وزيراً بدل 18، فلتكن، مع أني كنت مع حكومة الـ18 وزيراً".

ورداً على مهاجمة رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ للنواب، واعتبارهم فاسدين بالمجمل، أكد الفرزلي أن "من عاشر القوم 40 يوماً صار منهم"، وأرفق المثال بالنصيحة للجميّل وكتلته بمغادرة ​المجلس النيابي​، مرفقاً كلامه بمثال "لسانك لا تذكر فيه عورةَ امرء، فكلُّك عورةٌ وللناس أعيُنُ".