القاضي ابرهيم إدعى على المقدسي وموظفين اثنين بالـTL بتهمة هدر المال العام

إدعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان سابقاً طلال المقدسي وموظفين اثنين بتهمة هدر المال العام.
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