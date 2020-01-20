كشفت مصادر مطلعة على الإجتماع الأمني الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، عبر "النشرة" أن قادة الأجهزة الأمنية، قدموا خلال الإجتماع تقارير عن التطورات التي حصلت ما بعد 17 تشرين الأول 2019، وحتى اليوم، وتوقفوا عند وجود مندسين في صفوف المتظاهرين يلجأون إلى أعمال شغب والاعتداء على القوى الأمنية.
وأوضحت المصادر أنه جرى البحث في جملة إجراءات ستتخذها القيادات الأمنية، كما تقرر حماية المتظاهرين السلميين في كل المناطق التي تنطلق فيها التظاهرات، كذلك حماية الأملاك العامة والخاصة وفق إجراءات معينة، ردع المجموعات التخريبية التي توافرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات عنها، تنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين، مشيرة الى أن الرئيس عون طلب التنسيق مع بين الأجهزة الأمنية من خلال غرفة العمليات المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: قادة الأجهزة الأمنية قدموا تقارير عن التطورات من 17 تشرين الى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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