وضع ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 ألف في التداول دون تعديل في الشكل والمواصفات

أعلن ​مصرف لبنان​ في بيان أنه "سيضع في التداول اعتباراً من تاريخ 21/1/2020 ورقة نقدية جديدة من فئة الـ /000 50/ ل.ل. (خمسون ألف ليرة لبنانية) بتاريخ إصدار جديد هو 1/1/2019 دون تعديل في الشكل والمواصفات وذلك الى جانب الأوراق النقدية المتداولة حاليا من الفئة ذاتها".

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