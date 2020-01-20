النشرة: إنتهاء الإجتماع الأمني الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" عن إنتهاء الإجتماع الأمني الذي عقد في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، بحضور وزير الدفاع ​الياس بوصعب​، وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ بالإضافة الى عدد من ​قادة الأجهزة الأمنية​. إضغط للمزيد

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