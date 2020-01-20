النشرة: طلب تمثيل "المردة" بحقيبتين والقومي بحقيبة لا يزال يعيق تشكيل الحكومة

أكدت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن ​الاتصالات​ من أجل تذليل العقبات أمام تشكيل ​الحكومة​ لا تزال قائمة، لافتة إلى أن مشكلة طلب تمثيل "​المردة​" بحقيبتين لا تزال هي العقبة التي تعيق التأليف بالإضافة الى مطالبة "​الحزب السوري القومي الإجتماعي​" تمثيله بوزير

وشددت المصادر على أن رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، ورغم هذا لا يزال يرفض توسيع الحكومة إلى 20 وزيرا لتذليل تلك العقبات وحتى ​الساعة​ لا يزال مصر على حكومة 18 وزيرا.