النشرة: طلب تمثيل "المردة" بحقيبتين والقومي بحقيبة لا يزال يعيق تشكيل الحكومة

أكدت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن الاتصالات من أجل تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة لا تزال قائمة، لافتة إلى أن مشكلة طلب تمثيل "المردة" بحقيبتين لا تزال هي العقبة التي تعيق التأليف بالإضافة الى مطالبة "الحزب السوري القومي الإجتماعي" تمثيله بوزير
وشددت المصادر على أن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، ورغم هذا لا يزال يرفض توسيع الحكومة إلى 20 وزيرا لتذليل تلك العقبات وحتى الساعة لا يزال مصر على حكومة 18 وزيرا.
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