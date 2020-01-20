حركة فتح نفت مشاركة أي فلسطيني في الحوادث في لبنان

نفت قيادة حركة "فتح" في ​لبنان​ مشاركة أي فلسطيني في الحوادث في لبنان، وقالت في بيان: "طالعنا بعض النواب والسياسيين اللبنانيين المنتمين إلى ​التيار الوطني الحر​ بسلسلة من التغريدات التي تمس وتسيء إلى الرموز الفلسطينية وفي مقدمهم الرئيس الراحل ​ياسر عرفات​. إننا نربأ بأنفسنا عن الرد على أمثال هؤلاء، لأننا انتهجنا ​سياسة​ الحياد الإيجابي في لبنان ودعونا للوحدة الوطنية اللبنانية دائما، ونرفض بشدة زج العامل الفلسطيني في التجاذبات والسجالات الداخلية ".

وأضاف: "وفي نفس الوقت نؤكد أننا نرفض بشدة التطاول على الرئيس الشهيد الرمز ياسر عرفات، الذي كان دائما ​حريصا​ على لبنان وشعبه ووحدة أراضيه، وربطته علاقات أخوة وصداقة مميزة مع المرجعيات اللبنانية السياسية والروحية. ونذكر أن الشهيد ياسر عرفات ربطته علاقة ممتازة مع ​الرئيس ميشال عون​ في أحلك وأصعب المراحل التي مر فيها لبنان، الذي نقدر ونحترم مواقفه الثابتة في دعم ​القضية الفلسطينية​ في كل المحافل العربية والدولية".

وأكدت "فتح" أن "العلاقة مع الرئيس الراحل عرفات هي أوسمة فخر وشرف على صدور الأشقاء اللبنانيين الذين احتضنوا ​الشعب الفلسطيني​ وقيادته ووقفوا إلى جانبه وإلى جانب نضال الشعب الفلسطيني العادل ضد العدو الصهيوني. ولمن غاب عنه اهمية ورمزية الرئيس عرفات، نذكر أن مجلس أمناء مؤسسة الشهيد ياسر عرفات تضم كبار نخبة مميزة من كبار السياسيين والمثقفين والإعلاميين اللبنانيين والعرب و​العالم الإسلامي​، وهذا شرف لهم ولنا وللشعب الفلسطيني والأمة العربية وكل الأحرار والشرفاء في العالم".