النشرة: بدء الاجتماع الأمني في بعبدا

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" عن بدء الاجتماع الأمني في قصر ​بعبدا​، برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وزير الدفاع الياس بو صعب، وزيرة الداخلية ريا الحسن، وقادة الأجهزة الامنية. إضغط للمزيد

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