شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب: البرلمان عدل قانون "ذوى الإعاقة" ليتضمن أكثر من 100 ميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادي القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن قانون حقوق ذوي الإعاقة كان أحد التشريعات الهامة التي وضعتها اللجنة في مقدمة أولوياتها الذي تم تعديلة لأول مرة بعد 43 سنة من صدوره.

جاء خلال إجتماع لجنة التضامن والاسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب خلال لقائها وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وأضاف القصبي، أن القانون القديم لم يكن به سوي ميزة واحدة فقط وهي نسبة الـ 5 %والملزمة للتعيين لأصحاب الإعاقة وحتي تلك الميزة لم تكن مطبقة وفاعلة علي أرض الواقع.

وتابع القصبي، أنه تم بذل جهد جبار من أجل إصدار قانون يراعي حقوق اصحاب الاعاقة وصدر القانون وبه اكثر من 100 ميزة في كافة الحقوق سواء صحية او تعليمية او في النقل والمواصلات او في الاجراءات المختلفة وفي التعامل مع أجهزة الدولة وكذلك الحق في العمل والحق في السكن وغيرها من الحقوق التي نالها اصحاب وذوي الاعاقة من خلال هذا القانون، لافتا إلي جلسات الحوار المجتمعي الواسعة التي نظمتها اللجنة لتكون بمثابة سنة حميدة سار على دربها بعض اللجان الأخرى.

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وأشار القصبي إلى أن اللجنة درست العديد من القوانين والتشريعات المشابهة في الدول المختلفة وقمنا بعض دراسة مقارنة لتلك القوانيين واستفدنا من تجارب الدول الاخري كما قمنا بتوجيه الدعوة لاكثر من 135 جهة ومؤسسة من اجل الاستماع الي ارائهم في القانون وتم عمل 1865 مداخلة وملحوظة خلال دراسة ومناقشة القانون ولذلك خرج القانون بهذة الصورة الرائعة والذي أضاف مجموعة كبيرة من الحقوق لتلك الفئة.