شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية البرلمان": نتطلع لبلورة اتفاق شامل يحفظ حقوق مصر فى مياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكى، وتأكيد الرئيس على أنه لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية وأمنية واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظي بالتوافق والإرادة، لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود، وحرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالباً نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم، أن هذا اللقاء أكد على أن هناك علاقات استراتيجية بين القاهرة وواشنطن، مشيدا بنقل وزير الخارجية الأمريكي تحيات الرئيس دونالد ترامب للرئيس السيسى، وتأكيده على التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ودعم بلاده لجهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك مساعيها الحثيثة لتسوية الأزمات في المنطقة بأسرها، إضافة إلى تأكيد " بومبيو " عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر بشأن القضية الليبية، وذلك فى ضوء الثقل السياسى المصرى فى محيطها الإقليمى وخبرتها بالملف الليبي.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة اهمية تناول المباحثات لملف سد النهضة وتقدير الرئيس السيسي لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، معربا عن التطلع لاستمرار الدور الأمريكي في هذا السياق وصولاً إلى بلورة اتفاق شامل يحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وتأكيد وزير الخارجية الأمريكي اهتمام وحرص الإدارة الأمريكية، على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق مصر، وكذلك جميع الأطراف.