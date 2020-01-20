غدًا.. ورشة عمل بشأن استراتيجية التنمية المستدامة للتشجير وزراعة الغابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، غدًا الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "استراتيجية التنمية المستدامة حول التشجير وزراعة الغابات في مصر"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
وبحسب بيان الاثنين، تناقش ورشة العمل استراتيجيات زراعة الغابات في مصر والجهود الوطنية في مكافحة التصحر، فضلًا عن التأثيرات الإيجابية والسلبية ودور الغابات في التغيرات المناخية، بالإضافة إلى استعراض تجربة القطاع الخاص في إنتاج شتلات الأشجار الخشبية في مصر.
كما سيتم استعراض الوضع الراهن لكميات مياه الصرف ومعايير المعالجة وأماكن الاستخدام والوضع الحالي وتطور صناعة الورق في مصر.
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