بالصور- وفد البنك الدولي يتفقد مشروعات تنموية في قرى أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تفقد وفد من المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات التنموية التي ساهم فيها البنك بمحافظة أسوان، وذلك في ختام الزيارة إلى مصر التي استمرت 5 أيام، ونظمتها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع مكتب البنك الدولي في القاهرة.

وزار وفد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، مركز "تكافل وكرامة" في منطقة الكوبانية بأسوان، يرافقهم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي.

وأدار أعضاء الوفد، حوارًا مع بعض المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، ورأيهم في البرنامج وكيفية تأثيره على حياتهم.

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وأكد أعضاء الوفد، على أن برنامج تكافل وكرامة يتوافق إلى حد كبير مع مشروع البنك الدولي "رأس المال البشري"، ويقوم على الاستثمار في البشر من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد، والوظائف، والمهارات وهو عامل رئيسي للمساهمة في القضاء على الفقر، وإيجاد مجتمعات أكثر إنصافا واحتواءً لأبنائها، مشيرين إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد الأكبر في الشرق الاوسط.

وتفقد أعضاء الوفد عددًا من المشروعات متناهية الصغر في أسوان، بحضور ممثلين عن وزارة التعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والتقى أعضاء الوفد بنحو 35 سيدة من الحاصلات على قروض متناهية الصغر لعرض وتصنيع منتجاتهم من الحرف اليدوية المميزة لمحافظة أسوان مثل "حرف الخوص والعرجون والخرز والخيط"، وذلك في إطار مشروع إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر والذي ساهم فيه البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، واستفاد منه 174 ألف شخص منهم 42% من السيدات.

كان وفد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، تفقد أمس الأحد مشروع الطاقة الشمسية في قرية بنبان.