الرئيس السيسي: القمة البريطانية الإفريقية إضافة جديدة للعمل الدولي للنهوض بقارتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن القمة البريطانية الإفريقية تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي لتحقيق تطلعات النهوض بالقارة الإفريقية على مختلف الأصعدة.

وقال الرئيس السيسي - في كلمته خلال أعمال القمة البريطانية - الإفريقية المنعقدة في لندن - "يسعدني أن أشارككم اليوم في هذه القمة التي تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي المساند لجهود الدول الإفريقية في تحقيق تطلعاتها للنهوض بالقارة على مختلف الاصعدة".

وأضاف "أود أن أعرب في هذا السياق عن التقدير للمملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم مساعينا الإفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية التي توافقنا عليها إفريقيا في أجندة التنمية 2063، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة".​