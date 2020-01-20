تحذير.. متصفح شهير على هاتفك قد يسرق أموالك من حساباتك البنكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

حذر متخصصون في أمن المعلومات، من متصفح شهير، لدعمه تطبيقات مشهورة محظورة من قبل نظام تشغيل "أندرويد"، يمكنها أن تسحب أموال المستخدمين.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إن مجموعات أمن سيبراني اكتشفت أن متصفح "أوبرا" الشهير يقدم الدعم لتطبيقات مشبوهة متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة، والمحظورة من قبل متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني على نظام تشغيل "أندرويد".

ويحتل متصفح أوبرا مركزا متقدما بين أكبر 3 متصفحات في العالم، وينافس كلا من جوجل كروم وفايرفوكس، ويتفوق عليهما أحيانا في تصنيفات المواقع المتخصصة.

وأوضح موقع "إنجادجيت" أن تقريرا أمنيا أعده مركز "هيندينبرج ريسرش"، كشف أن متصفح "أوبرا" يدير 4 تطبيقات أندرويد تركيز نشاطها في الهند وكينيا ونيجيريا متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة.

Advertisements

ونقلت بوابة عنالم التقنية عن التقرير، أن "أوبر" يدير تطبيقات "كاش بين" و"أو كاش" و"أو باي" و"أو بيسا".

وحذر التقرير من أن تلك التطبيقات لم تحظ بالحد الأدنى من الأمان، الذي يفرضه "جوجل" على التطبيقات الموجودة على متجره الإلكتروني.

وكشف التقرير أن تلك التطبيقات تعرض الأمن المعلوماتي لمستخدميها لخطر بالغ، خاصة أنها يمكن أن تعرض كافة بياناتهم البنكية للقرصنة من أي جهة خارجية.

واتهم التقرير "أوبرا" باستخدام تلك التطبيقات للحصول على دعم مالي بشكل غير قانوني.

ولم يصدر حتى الآن، أي رد من "جوجل" و"أوبرا" بشأن تلك الاتهامات.