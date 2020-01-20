البحرين تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد في محافظة مأرب اليمنية

أدانت مملكة البحرين، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران واستهدف مسجدًا في محافظة مأرب باليمن، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن بالغ التعازي والمواساةلأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع كافة المبادىء الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرار المليشيات الحوثية على مواصلة العنف والإرهاب وعرقلة الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والرخاء.
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