قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمته خلال فعاليات القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار بلندن، اليوم الإثنين- إن إفريقيا قارة تضم أمما متنوعة ومستقلة ومختلفة، فهناك حوالي 19 دولة من دول (الكومنولث) من إفريقيا، لافتا إلى أن هناك شيئا سيوحد الدول الإفريقية مع بعضها البعض، وهو الطموح والتفاؤل.
وبريطانيا اختارت أن تلعب دورا إيجابيا في ذلك المستقبل.
وأشار جونسون إلى أن هناك رقما مذهلا من النمو في إفريقيا، مضيفا أن إفريقيا هي المستقبل،
وأكد أن بريطانيا ستكون شريكة للقارة الإفريقية، كما ستقوم الجامعة البريطانية بمساعدة الشباب وتوفير تعليم مجاني في الصومال وجنوب السودان والساحل، كما ستقوم بالاستثمار في القطاع الخدمي لمساعدة الأفارقة من كازبلانكا، وحتى مدينة كيب تاون لتحقيق الازدهار مستقبلا.
قدمه فريق العمل اليوم في قمة الاستثمار التي جمعت قادة الدول، وجمعت الكثير من الأفكار والأفراد، الذين حرصوا على الابتكار والازدهار، مضيفا "نحن كمملكة بريطانيا المتحدة، سنقوم باتخاذ خطوة جديدة نحو تحقيق الشراكة بين شعوبنا، وبالرغم من اختلافاتنا وقدراتنا وعقلياتنا، نريد أن نكون معكم جنبا إلى جنب، في كل خطوة على الطريق".
وأعرب جونسون عن شعوره بالفخر لما
واختتم جونسون كلمته: "لننتهز هذه الفرص التي أمامنا اليوم ونقوم على بناء شراكات لأجل المستقبل، ومعا يمكننا أن نكتب فصلا جديدا لدولكم ودولتي والعمل على تحقيق الازدهار والرخاء لشعوبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: إفريقيا قارة تضم أمما متنوعة ومستقلة ومختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.