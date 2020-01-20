جونسون: إفريقيا قارة تضم أمما متنوعة ومستقلة ومختلفة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمته خلال فعاليات القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار بلندن، اليوم الإثنين- إن إفريقيا قارة تضم أمما متنوعة ومستقلة ومختلفة، فهناك حوالي 19 دولة من دول (الكومنولث) من إفريقيا، لافتا إلى أن هناك شيئا سيوحد الدول الإفريقية مع بعضها البعض، وهو الطموح والتفاؤل.



وأشار جونسون إلى أن هناك رقما مذهلا من النمو في إفريقيا، مضيفا أن إفريقيا هي المستقبل،

وبريطانيا اختارت أن تلعب دورا إيجابيا في ذلك المستقبل.



وأكد أن بريطانيا ستكون شريكة للقارة الإفريقية، كما ستقوم الجامعة البريطانية بمساعدة الشباب وتوفير تعليم مجاني في الصومال وجنوب السودان والساحل، كما ستقوم بالاستثمار في القطاع الخدمي لمساعدة الأفارقة من كازبلانكا، وحتى مدينة كيب تاون لتحقيق الازدهار مستقبلا.



وأعرب جونسون عن شعوره بالفخر لما

قدمه فريق العمل اليوم في قمة الاستثمار التي جمعت قادة الدول، وجمعت الكثير من الأفكار والأفراد، الذين حرصوا على الابتكار والازدهار، مضيفا "نحن كمملكة بريطانيا المتحدة، سنقوم باتخاذ خطوة جديدة نحو تحقيق الشراكة بين شعوبنا، وبالرغم من اختلافاتنا وقدراتنا وعقلياتنا، نريد أن نكون معكم جنبا إلى جنب، في كل خطوة على الطريق".واختتم جونسون كلمته: "لننتهز هذه الفرص التي أمامنا اليوم ونقوم على بناء شراكات لأجل المستقبل، ومعا يمكننا أن نكتب فصلا جديدا لدولكم ودولتي والعمل على تحقيق الازدهار والرخاء لشعوبنا".