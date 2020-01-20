بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل المفتي والأمراء

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه .

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.

حضر الاستقبال، الامير سعد بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ة الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن

سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، و الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، و الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، و الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مشاري، و الأمير فهد بن سعد بن تركي، و الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الأمير سعود بن فهد بن فرحان، الأمير تركي بن عبدالله بن سعود، وصاحب السمو الأمير سلمان بن سعود بن سلمان بن محمد، و الأمير سعود بن منصور بن ثنيان، و الأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن خالد