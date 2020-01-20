ارتفاع أعداد المصابين في اشتباكات الأمن والمتظاهرين ببيروت لـ90 شخصًا

أصيب 90 شخصًا في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في وسط بيروت، أمس الأحد، وفقًا للصليب الأحمر اللبناني.
قال الصليب الأحمر اللبناني إنه تم نقل 38 من هؤلاء إلى المستشفيات المحلية، بينما عولج 52 آخرون في مكان الحادث.
ونشر الصليب الأحمر 17 فريق استجابة للطوارئ لمعالجة الاضطرابات.
وأطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في وسط بيروت، الأحد، فيما رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف.
وبدأت الاحتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت ومدن أخرى في أكتوبر تشرين الأول الماضي، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، ويطالب المتظاهرون بإقالة الحكومةوتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة لا تخضع لنظام المحاصصة السياسية المعمول به في لبنان.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، قبل أسابيع، بعد استقالة حكومة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
بدأت خلال اليومين اشتباكات عنيفة غير مسبوقة بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين، في وقت لا تزال تواجه الحكومة اللبنانية مخاض التشكيل.
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