قتلى وجرحى بانهيار جسر في إندونيسيا

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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الاثنين، مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح جراء تحطم جسر معلق في جزيرة سوماترا، حسبما أفادت وكالة إعلامية صينية.

وعثرت إدارة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، على 9 ضحايا جراء تحطم الجسر، جميعهم لقوا مصرعهم"، وفقًا لوكالة "سين خوا" الصينية.

وأشار مدير إدارة البحث والإنقاذ عبد الملك، إلى أن هناك شخصًا واحدًا ما زال في عداد المفقودين، مؤكدًا أن الأمطار الغزيرة قد أدت لفيضانات مفاجئة، تسببت بدورها في تحطم الجسر.

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وبحسب الوكالة الصينية، شارك في عمليات البحث 100 منقذ، جنود، شرطة، بالإضافة للعاملين في الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث الطبيعية ومتطوعين. وكان السيل النهري القوي قد عرقل عملية البحث.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، سابقًا من الأمطار الغزيرة المحتملة في بعض أجزاء البلاد في شهري يناير الحالي فبراير المقبل.