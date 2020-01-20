كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الماليزي: لن نتخذ إجراءات انتقامية ضد الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد" اليوم الإثنين أن ماليزيا لن تتخذ إجراءات انتقامية ضد الهند بسبب مقاطعتها لمشتريات زيت النخيل وسط خلاف سياسي بين البلدين.

وأوقفت الهند، أكبر مشتر للنفط في العالم، هذا الشهر بفعالية الواردات من أكبر مورديها وثاني أكبر منتج في العالم استجابةً لتعليقات مهاتير التي تهاجم السياسات الداخلية للهند.

وقال مهاتير للصحفيين في لانكاوي وهي جزيرة منتجع قبالة الساحل الغربي لماليزيا: "نحن أصغر من أن نتخذ إجراءات انتقامية". وأضاف "علينا إيجاد طرق ووسائل للتغلب على ذلك".

وانتقد رئيس وزراء ماليزيا ذو الاغلبية المسلمة البالغ 94 عامًا، قانون الجنسية الجديد القائم على الدين في نيودلهي واتهم الهند بغزو منطقة كشمير المتنازع عليها.

وانتقد مهاتير مرة أخرى قانون الجنسية الهندي اليوم الاثنين، قائلًا إنه يعتقد أنه "غير عادل إلى حد كبير".

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وكانت الهند أكبر سوق لزيت النخيل في ماليزيا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث قدمت لهذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا تحديًا كبيرًا في العثور على مشترين جدد لزيت النخيل.

وتراجعت العقود الآجلة للنخيل الماليزية بنسبة 10٪ تقريبًا الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من 11 عامًا.

ونيودلهي غير راضية عن رفض ماليزيا لإلغاء وضع الإقامة الدائمة للواعظ الإسلامي الهندي المثير للجدل ذاكر نايك، الذي عاش في ماليزيا منذ حوالي ثلاث سنوات ويواجه تهمًا تتعلق بغسل الأموال وخطاب الكراهية في الهند. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصرح مهاتير، بأنه حتى لو ضمنت الحكومة الهندية محاكمة عادلة، فإن نايك يواجه التهديد الحقيقي المتمثل في اتخاذ إجراءات اليقظة وأن ماليزيا لن تنقل الداعية إلا إذا تمكنت من العثور على دولة ثالثة يكون فيها آمنًا. حيث قال "إذا استطعنا إيجاد مكان له، فسوف نرسله".