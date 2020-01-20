كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في وثائقي جديد.. والد "ميجان ماركل" ينشر صور قديمة لابنته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في وثائقي جديد، نشر والد "ميجان ماركل" صور قديمة لابنته في مرحلة الطفولة والمراهقة بدا شكلها فيها مختلف للغاية.

وظهرت ميجان في الصور رثة الشعر، إلا أنها كانت في معظم الصور تحتضن والدها على الرغم من العداوة التي بينهما الآن.

وفي صور أخرى، ظهرت ميجان وهي طفلة رضيعة تنام على صدر والدها، وأخرى ترتدي نظارة غريبة الشكل.

واتهم والد ميجان ماركل ابنته "بتدمير" العائلة المالكة البريطانية زاعماُ أنها تحاول تحويل الملكية إلى "صفقة".

ووصف توماس ماركل، البالغ من العمر 75 عامًا، ابنته وزوجها الأمير هاري "بالأرواح الضائعة"، قائلًا إنه وجد ما فعلته ابنته أمرًا "محرجًا" بسبب الطريقة التي تخلوا فيها عن أفراد العائلة المالكة.

وقال ماركل للقناة الخامسة في وثائقي "توماس ماركلي: قصتي"، في مقطع تم نشره أمس الأحد "العائلة المالكة البريطانية هي واحدة من أعظم المؤسسات التي تعيش فترة طويلة".

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وأضاف ماركل: "إنهم يدمرونها، ويجعلونها رثًا".

وصرح ماركل، الذي يعتزم أن يكون شاهدًا رئيسيًا ضد ابنته في معركة قادمة في محكمة بريطانية، إنه شعر بالصدمة لأن ابنته بدا أنها حققت "حلم كل فتاة" بعد زواجها من أمير.

وقال في الوثائقي الذي تبلغ مدته 90 دقيقة والتي قالت القناة الخامسة إنها ستبثه "في الأسابيع المقبلة": "كل فتاة تريد أن تصبح أميرة وهي حصلت على ذلك الأمر والآن تريد طرده بعيدا".

وزعم والد ميجان: "يبدو أنها ترمي هذا بعيدا وتفعل ذلك مقابل المال".

وتابع إنه عندما تزوجت ميجان من هاري في مايو 2018، تعهدوا "بأن يكونوا جزءًا من أفراد العائلة المالكة وأن يمثلوا العائلة المالكة".

وأوضح "أعتقد أن كلاهما يتحولان إلى أرواح ضائعة في هذه المرحلة، لا أعتقد أنهم يعرفون ما يبحثون عنه."

