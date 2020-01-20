كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبة تايكواندو تهاجم "الملالي": "النظام الإيراني منافق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجمت لاعبة التايكواندو الإيرانية المعروفة، كيميا علي زادة، النظام الإيراني ووصفته بالمنافق، مشيرة إلى أنها إحدى ملايين النساء المضطهدات في إيران.

وقالت اللاعبة الإيرانية، في رسالة نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن النظام "منافق" ويستخدم الرياضيين لغايات سياسية ولا يقوم سوى "بإذلالهم"، معلنة أنها لن تلعب بعد اليوم تحت راية العلم الإيراني.

وأضافت: "سأكون سعيدة للعب باسم ألمانيا. فأنا أتمنى حياة هادئة دون أي مشاكل هنا"، حسبما نقلت صحيفة "بيلد آم سونتاج".

ولفتت الصحيفة الإلمانية، إلى أن اللاعبة الإيرانية موجودة حاليًا بمدينة هامبورغ الساحلية شمالي ألمانيا، وأنها في محادثات مع المسؤولين الألمان، دون أن توضح إن كان يمكن لكيميا المشاركة في أولمبياد طوكيو تحت عَلم غير علم بلادها، نظرًا إلى القواعد الصارمة للأولمبياد.

يذكر أنه قبل أكثر من شهر غادرت تلك اللاعبة الإيرانية الوحيدة الحاصلة على ميدالية برونزية بأولمبياد ريو عام 2016، في رياضة التايكواندو، إيران، لمتابعة تدريبها في أوروبا.