كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محللون يتحدثون عن وزير الخارجية الجديد لكوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محللون في سول، اليوم الاثنين أن وزير الخارجية الجديد لكوريا الشمالية هو قائد دفاع سابق يتمتع بخبرة دبلوماسية قليلة، ويسلط الضوء على اعتماد الزعيم كيم جونج اون على الموالين للحزب والجيش في وقت حساس وسط محادثات أمريكية متوقفة.

وأعلن مصدر دبلوماسي في سول لرويترز، أن كوريا الشمالية أبلغت الدول التي لديها سفارات في بيونجيانج الأسبوع الماضي أن ري سون جوون الضابط العسكري البارز والمسؤول في حزب العمال الحاكم قد عين وزيرًا للخارجية، وقد حل محل "ري يونج هو"، الدبلوماسي المحترف الذي يتمتع بسنوات من الخبرة في التفاوض مع واشنطن، ولكنه غالبًا ما عاد إلى المسؤولين الآخرين خلال العامين الأخيرين من الدبلوماسية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية ومقرها سيول التغيير للمرة الأولى يوم السبت نقلت عن مصادر في بيونغ يانغ.

وأضاف محللون أن من السابق لأوانه تحديد التأثير الذي يمكن أن يحدثه التعيين في محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع الولايات المتحدة، ولكن ري سون غوون كثيرًا ما لعب دور المواجهة في المفاوضات مع كوريا الجنوبية.

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وعلى عكس سلفه، لا يتمتع "ري سون جوون"، بأي خبرة في التعامل مع القضايا النووية، أو المسؤولين الأميركيين، على الرغم من أنه قاد محادثات رفيعة المستوى بين الجارين.

وكان ري سابقًا رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي للبلد (CPRC)، التي تتعامل مع العلاقات مع كوريا الجنوبية، وهو أحدث مسؤول عسكري تتم ترقيته إلى قيادة الحزب.

وفي الوقت الذي أشرف فيه الزعيم الكوري الشمالي الشاب على عدد من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العام الماضي، زاد عدد مسؤولي الصناعة العسكرية، والأسلحة الذين ظهروا على الملأ مع كيم جونغ أون زيادة حادة.

وصرح مسؤول كوري جنوبي سابق أن المفاوض القوي والمتشدد "ري" خرج من الغرفة "خلال محادثات عسكرية مع كوريا الجنوبية في عام 2014 عندما طالبت سول بالاعتذار عما اعتبرته استفزازات عسكرية سابقة لكوريا الشمالية.



وقال كيم هونغ كيون، المفاوض النووي السابق لكوريا الجنوبية "الأمر الأكثر أهمية هو ما يعتقده كيم جونغ أون، وهو بحاجة إلى شخص يمكن أن يثق به للتحدث نيابة عنه، سواء كان ري سون غوون أو تشوي سون هوي". وفقًا لرويترز.