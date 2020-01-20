كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا: عدم تسليم إيران الصندوق الأسود يؤشر على تحقيق ناقص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة في طهران.

وقال وزير خارجية أوكرانيا، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية نشرتها قناة العربية، إن عدم تسليم إيران الصندوق الأسود يؤشر على تحقيق ناقص.

وكشف مدير التحقيق في الحوادث الجوية بإيران، أن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لا يزال في البلاد.

وذكرت قناة "العالم" الإيرانية، نقلًا عن عن مدير التحقيق الإيراني: "لا ننوي حاليًا إرسال الصندوق الأسود لأحد وسنقرر ما إذا كنا سنرسل الصندوق الأسود إلى أوكرانيا أو فرنسا بعد فتحه في طهران".

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وقد تراجعت إيران، عن إعلانها السابق باستعدادها إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى الخارج.

وفي وقت سابق، قد أعلنت إيران أنها سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة التي أعلنت أنها أسقطتها بطريق الخطأ، إلى أوكرانيا، وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقد أعلنت إيران مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا جراء تحطمهافي مطار الخميني بطهران يوم 8 يناير.