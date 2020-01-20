كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: الخارجية تكذب البرلمان بشأن الإتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس البرلمان علي لاريجاني، حقيقة تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، التي تحدث عنها بشأن توجه الإتفاق النووي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حال اتخاذ أي إجراءات "غير عادلة".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تقوم بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل توصلها للاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.

وأضاف: "نخصب يورانيوم أكثر من قبل التوصل للاتفاق. الضغط زاد على إيران، لكننا نواصل التقدم".

Advertisements

بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن إيران ما زالت تحترم الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، برغم تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

وأضاف المسؤول الإيراني: "استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتأتي تصريحات الموسوي بعد يوم من إعلان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الأحد، أن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حال اتخاذ أي إجراءات "غير عادلة".

وتقلص طهران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018، وإعادتها فرض عقوبات تكبّل اقتصاد إيران.