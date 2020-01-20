مقتل 5 أشخاص جراء انفجار أنبوب للتدفئة في فندق بروسيا

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أعلن مسؤولو الطوارئ في روسيا، انفجار أنبوب غاز للتدفئة في فندق صغير، وغمر الماء المغلي المكان مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وجرح ستة آخرين في مدينة بيرم، وفقا لما اوردته شبكة "إيه بي سي نيوز".

ويقع الفندق، المكون من تسع غرف، في الطابق السفلي من مبنى سكني في المدينة بالقرب من جبال الأورال في روسيا. وقالت السلطات إن جميع الضحايا - ومن بينهم طفل - كانوا يقيمون في الفندق، وانه تم نقل ثلاثة من المصابين بحروق إلى المستشفى.

وفتحت الشرطة الروسية تحقيقا في المأساة، وقال النائب أوليج ميلنيشنكو إنه بالنظر إلى الوفيات، فإن البرلمان الروسي قد يفكر في فرض حظر على فتح الفنادق أو النزل في قبو المباني السكنية.

قال ميلنيشنكو: "لا ينبغي فتح الفنادق في الطوابق السفلية، حيث توجد جميع خطوط الأنابيب".

في العام الماضي، حظر البرلمان الروسي فتح سكن للطلبة أو غرف الفنادق في الشقق في المباني السكنية.

