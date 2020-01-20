كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال عميل مخابرات باكستاني في ولاية اوتار براديش الشمالية في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إجراء منسق قامت به المخابرات العسكرية الهندية والشرطة في ولاية أوتار براديش الشمالية، قُبض على شخص واحد بزعم تقديمه معلومات حساسة إلى المخابرات الداخلية الباكستانية في مدينة فاراناسي.

وقالت شرطة ولاية أوتار براديش، إنه تم التعرف على المتهم رشيد أحمد، أحد سكان موغلسراي، وتم القبض عليه ليلة الأحد 19 يناير.

وأضافت شرطة ولاية أوتار براديش في بيان: "تلقينا معلومات تفيد بأن أحمد كان يرسل صوراً ومقاطع فيديو لقواعد الجيش ومخيمات قوات الشرطة الوطنية الكندية إلى المخابرات الباكستانية عبر الحدود. لقد استعدنا هاتفه الذي كان يرسل من خلاله المعلومات".

وأشار بيان الشرطة إلى أن المتهم زار باكستان مرتين والتقى مع عملاء المخابرات الباكستانية هناك.

وجاء في البيان: كشف تحقيق أولي أنه يتلقى أموالًا وهدايا من عملاء باكستانيين لتزويدهم بالمعلومات. تم احتجاز أحمد بموجب المادة 123 - إخفاء بقصد تيسير تصميم لشن الحرب ضد الحكومة - من قانون العقوبات الهندي".

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كما قالت الشرطة، إنه سيتم استجواب أحمد لاستخراج معلومات حول نوع البيانات التي كان يشاركها مع اتصالاته في باكستان.

في ديسمبر 2019، تم اعتقال سبعة من أفراد البحرية الهندية بزعم تسريب معلومات حساسة إلى عملاء باكستانيين. وجاء هذا الحادث بعد فرض حظر صارم على استخدام الهواتف الذكية والإنترنت على السفن وفي المعسكرات البحرية من قبل البحرية الهندية.

تصاعد التوتر بين الجارتين في جنوب آسيا بعد هجوم انتحاري مميت على القوات في منطقة بولواما في جامو وكشمير المضطربة. أعلنت جماعة جيش محمد المتمركزة في باكستان مسؤوليتها عن الحادث الذي أدى إلى مقتل 40 جنديًا هنديًا.

وردت الهند على ما زعمته نيودلهي من دعم ضمني للجماعات الإرهابية العاملة على أراضيها، وقصفت معسكرًا إرهابيًا مزعومًا في بالاكوت.

ازدادت العلاقات بين الهند وباكستان سوءًا بعد أن ألغت نيودلهي المادة 370 في أوائل أغسطس 2019، مما أدى إلى تجريد جامو وكشمير من وضعها الخاص وتقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.