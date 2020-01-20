كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل، عاصمة الاتحاد، ويجتمع الوزراء في بروكسل لحضور مجلس الشؤون الخارجية.

وكما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، من المتوقع أن يعقد الوزراء مفاوضات بشأن شؤون التيارات، مثل الوضع في الساحل الأفريقي وأولويته الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن دبلوماسية المناخ.

ويعد هذا المجلس هو آخر اجتماع يعقد قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، حيث من المتوقع أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات.

أمام المملكة المتحدة حتى 31 يناير للانتهاء من شروط اتفاقية الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستؤدي بعد ذلك إلى فترة انتقالية تستمر حتى 31 ديسمبر. خلال المرحلة الانتقالية، ستحاول لندن وبروكسل إكمال مجموعة من الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة.

Advertisements

في وقت سابق، اجتمع المجلس في بروكسل لحضور اجتماع استثنائي ركز على آخر التطورات في العراق وإيران بعد وفاة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، نتائج المحادثات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الصراع في ليبيا، التي عقدت في برلين أمس، حسبما ذكرت وكالة "د ب أ".

واتفق الزعماء الدوليون، الأحد، على دعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وإنهاء الدعم العسكري للفصائل المتحاربة في البلاد.

وقبل المؤتمر، تعهد الاتحاد الأوروبي بكل ما هو ضروري، لتنفيذ أي اتفاقات تم التوصل إليها على طاولة المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

وقد يشمل ذلك إرسال مهمة تحت علم الاتحاد الأوروبي لليبيا، وفقًا لما ذكره المثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. وأبدت اليونان وإيطاليا استعدادهما لإرسال قوات، بينما قالت ألمانيا إنها ستفكر في المشاركة.