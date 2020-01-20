كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادي كانجارو الأسترالي يدعو السائحين للعودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الشركات التي تضررت بشدة في وادي كانجارو في أستراليا التي دمرها الحريق للسائحين للعودة الآن بعد أن أصبحت حرائق الغابات تحت السيطرة، ويخشون من فقدان الشركات والوظائف ما لم تسمع الرسالة الواضحة.

وتقدر صناعة السياحة، أن الحرائق التي اندلعت طوال موسم العطلات قد كلفت بالفعل ما يقرب من مليار دولار أسترالي (688 مليون دولار).

وتأثر وادي كانجارو، وهو ملاذ للحياة البرية على بعد 150 كيلومترًا إلى الجنوب من سيدني. والآن، أدت عدة أيام من الأمطار وانقطاع الموجة الحارة إلى تقليل عدد الحرائق النشطة في جنوب شرق البلاد المكتظ بالسكان.

وقال أندي كاسنتوس، أحد السكان الذين ينظم حفل عشاء لجمع التبرعات للمدينة "قيل لكثير من السياح ألا يأتيوا بسبب خطر حرائق الغابات".

وأضاف لقد انتهى هذا الخطر تمامًا، ومن المهم حقًا أن يأتي الناس ويدعمون مجتمعنا حتى تتمكن أعمالنا من الاستمرار.

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ومن المعتاد أن الأسابيع التي تبدأ من نوفمبر إلى العام الجديد هي أكثر الأوقات ازدحامًا بالمنطقة، والتي فقدت أكثر من 30 منزلًا بسبب النيران.

وقال مالك مطعم، مونيك مول، الذي شهد انخفاض العمل إلى النصف في الأسابيع القليلة الماضية: "يجب أن أؤمن فقط بالمساعدة في دعم موظفيي بالفعل".

وفي وسط المدينة الذي تحيط به عشرات المتاجر، والمنازل الخشبية ذات الطابق الواحد، بدأ المصطافون ببطء في العودة.

وانخرطت الحكومة الأسترالية خلال عطلة نهاية الأسبوع بتقديم الملايين من المساعدات لصناعة السياحة، والتي تمثل أكثر من 3٪ من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد وواحدة من كل 13 وظيفة.

بينما خففت الأمطار والطقس البارد في الأيام الأخيرة من مخاطر الحريق، إلا أن السلطات تحذر من أن الظروف الأكثر سخونة ستعود في وقت لاحق من الأسبوع.