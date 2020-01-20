بني ملال.. طلبة بكلية الآداب يشتكون من إقصائهم من المنحة ويراسلون العميد

طالب مجموعة من طلبة جامعة السلطان سليمان ببني ملال، في رسالة إلى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة ذاتها، بتمكينهم من المنحة، لمساعدتهم في الاستمرار على مواكبة الدراسة.

وقال سعيد طالب بالكلية لـ”اليوم 24″، إنه تقدم بطلب الاستفادة من المنحة، رفقة مجموعة من الطلبة، إلا أنهم لَم يتلقوا أي إجابة إلى حدود الساعة من طرف المسؤولين عن القطاع، ما قد يدفعه إلى الانقطاع عن الدراسة، الأيام المقبلة.

وأضاف المتحدث ذاته أن هناك عشرات الحالات المشابهة لحالته، الذين ينحدرون من أعماق جبال الأطلس، ويعانون الفقر، ما يدفعهم إلى الانقطاع عن الدراسة.

وأشار سعيد، الذي ينحدر من جماعة تيفرت نايت حمزة، قيادة تاكلفت ضواحي أزيلال، أنه يستعد، رفقة مجموعة من الطلبة، للاحتجاج أمام عمالة بني ملال للمطالبة بحقهم في المنحة التعليمية.

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وكان النائب البرلماني الاستقلالي، عبد الرحمان خيير، وجه خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم 6 يناير الجاري، سؤالا شفويا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص “حرمان الطلبة والطالبات بإقليم بني ملال والمنحدرين من الأسر الهشة من الاستفادة من المنحة الجامعية ومعايير تحديد المستفيدين منها”.

وقال النائب، أن مجموعة من الطلبة الذين ينحدرون من الجماعات الترابية التابعة لعمالة بني ملال، يعيشون حالة من الغضب والاستياء بسبب عدم استفادتهم من المنح الجامعية .

وخلال جوابه على السؤال الشفوي، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته قامت بالرفع من الميزانية المخصصة للمنح الجامعية، بحوالي 2 مليار درهم، برسم الموسم الجامعي الحالي ووصل عدد المستفيدين 380 ألف ممنوح.

وأوضح الوزير، أن الاستجابة للطلب الاجتماعي بالنسبة للطلبة، والذي يتجلى في المنح وفي الأحياء الجامعية يعتبر من أولويات الوزارة، مؤكدا على أن الأقاليم التي لا تتوفر على إقامة جامعية ولا على حي جامعي ولا على مؤسسة جامعية، تم تحقيق نسبة استجابة لطلبات الحصول على المنحة بلغت 95 في المائة.