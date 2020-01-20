المرزوقي: الإمارات والسعودية ومصر لن تغفر للملك إشراكه الإسلاميين لقيادة الحكومة

قال المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق، إن الثورة المضادة التي تقودها الإمارات والسعودية ومصر، لا تستهدف الجزائر وتونس فقط بل تستهدف المغرب أيضا.

جاء ذلك في في فيديو مسجل أرسله المرزقي للدورة الحادية عشرة للمنتدى المغاربي، الذي احتضنته مدينة الجديدة أمس الأحد ، بعدما تعذر عليه الحضور.

المنتدى، الذي انطلق الجمعة ومن المنتظر أن يختتم اليوم الاثنين، ينظمه مركز الدراسات والابحاث الانسانية مدى.

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وأرجع المرزوقي استهداف دول الثورة المضادة للمغرب لكونها “لن تغفر للعاهل المغربي محمد لسادس استماعه لنبض الشارع عام 2011 (إبان الربيع العربي)، بالإضافة إلى إشراكه الإسلاميين لقيادة الحكومة”.

ولفت إلى أن “هذه الخطوات التي اتخذها العاهل المغربي بالنسبة لدول الثورة المضادة كفر مبين ويجب الانتقام منه”.

وأشار إلى أن “دول الاتحاد المغاربي مهددة، وما يجري في ليبيا تهديد مباشر لتونس والجزائر والمغرب”.