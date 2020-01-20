الارشيف / اخبار العالم

اعتداء جسدي على رئيس مجلس يافة الناصرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي، ماهر خليلية، لاعتداء جسدي من قبل رجل أعمال، على خلفية خلاف سابق، صباح اليوم الإثنين.

وأكد مصدر في مجلس يافة الناصرة لـ"عرب 48" أن "رئيس المجلس يواصل عمله كالمعتاد على الرغم من الاعتداء السافر عليه من قبل رجل أعمال".

وكانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، قد أصدرت بيانا، الشهر الماضي، حذرت من خلاله من ظاهرة تصاعد الاعتداءات على رؤساء البلديات والمجالس المحلية في المجتمع العربي، وحملت الشرطة مسؤولية التقاعس في مكافحة العنف والجريمة وعدم توفير الأمن والأمان لمنتخبي الجمهور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتداء جسدي على رئيس مجلس يافة الناصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا