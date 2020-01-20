اعتداء جسدي على رئيس مجلس يافة الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي، ماهر خليلية، لاعتداء جسدي من قبل رجل أعمال، على خلفية خلاف سابق، صباح اليوم الإثنين.
وأكد مصدر في مجلس يافة الناصرة لـ"عرب 48" أن "رئيس المجلس يواصل عمله كالمعتاد على الرغم من الاعتداء السافر عليه من قبل رجل أعمال".
وكانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، قد أصدرت بيانا، الشهر الماضي، حذرت من خلاله من ظاهرة تصاعد الاعتداءات على رؤساء البلديات والمجالس المحلية في المجتمع العربي، وحملت الشرطة مسؤولية التقاعس في مكافحة العنف والجريمة وعدم توفير الأمن والأمان لمنتخبي الجمهور.
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