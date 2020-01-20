اليمن.. مدير عام الغيضة يدشن مشروع المساحات الصديقة  للطفل بمنطقة العبري

الإثنين 20 يناير 2020

دشن مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان ،اليوم ، مشروع المساحة الصديقة للطفل بمنطقة العبري تحت شعار( من أجل بيئة آمنة للأطفال ) بتمويل من منظمة اليونيسف منظمة الطفولة.



وفي التدشين نقل سالم سعيدان تحيات محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت لمنظمة اليونيسيف على دعمها للمشروع ولمكتب الشوون الإجتماعية والعمل بالمحافظة على إشرافهم على المشروع .

وأشار نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية الأستاذ سالم سويلم بان مشروع المساحات الصديقة يستهدف أربع مديريات (الغيضة ،حوف سيحوت ،المسيلة).

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وأضاف سويلم أن عدد المستفيدين من هذا المشروع 70 مستفيد 10 عمال خدمات و10 مشرفين و10 اخصائيين و40 ميسر.

واستهدف المشروع فئة الأطفال من أجل خلق جوء دراسي ملائم وإدخال السرور والفرح عليهم بعيداً عن الصراعات والحروب لما له من أثر على مستقبلهم وتحصليهم العلمي .

و شكرت مشرفة المساحة بمنطقة العبري الأستاذة ذكرى سعيد عسكري جميع الحضور على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم في تدشين هذا المشروع.