شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تُرحب بمخرجات مؤتمر برلين للسلام في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

رحبت البحرين بمؤتمر برلين للسلام في ليبيا الذي اتفق فيه المشاركون على خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة، والتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل على نزع سلاح الميليشيات وغيرها من النتائج والتعهدات الملزمة التي تمثل خطوة مهمة في اتجاه التوصل لتسوية سياسية شاملة.

وأعربت عن تطلعها لبذل المزيد من الجهود، والعمل وفق اتفاق الصخيرات الذي أبرم عام 2015 كونه الإطار السياسي الذي يحظى بقبول المجتمع الدولي والأطراف في ليبيا كافة، مما يجعله أساسًا قويًا وملائمًا لحل الأزمة بما يحقق تطلعات وطموحات الشعب الليبي.