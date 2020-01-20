شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. انفجار أنبوب للمياه الساخنة يتسبب بمقتل 5 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص جراء انفجار أنبوب للمياه الساخنة بفندق صغير في مدينة بيرم وسط روسيا. وأعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية نقل ثلاثة آخرين إلى المستشفيات لإصابتهم بحروق بالغة من جراء الحادث الذي وقع الليلة الماضية في الطابق السفلي من الفندوق، وأضافت اللجنة أنه تم فتح تحقيق جنائي في الحادث وسط اتهامات بعدم الالتزام بمعايير السلامة.

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