السعودية: الهجوم الحوثي على "مسجد مأرب" تقويض متعمد للمسار السياسي

أدانت السعودية، الإثنين، الاعتداء الإرهابي "الآثم" الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب اليمنية (شرق)، معتبرة إياه "تقويضا متعمدا لمسار الحل السياسي".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن "هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراعِ إلًّا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني".



Advertisements

وجددت التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب اليمن إنسانا وأرضا، مشيرة إلى أنها تعد هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي.

والسبت الماضي، وجهت مليشيا الحوثي الانقلابية ضربة جديدة لجهود المجتمع الدولي في إحياء عملية السلام باليمن، بارتكاب مجزرة بحق عدد من المجندين أثناء صلاة المغرب، هي الأبشع والأكبر عددا على الإطلاق منذ 3 أعوام.

وجاءت المجزرة الحوثية في مأرب، والتي راح ضحيتها أكثر من 75 مجندا يمنيا، فيما يشبه الرد على المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، الذي كان قد أعلن، مساء الخميس الماضي، أمام مجلس الأمن، أن اليمن يشهد أكبر الأسابيع هدوءا منذ بدء الحرب، ولم تكن هناك أي حركة عسكرية على الأرض، أو هجمات بطائرات مسيرة.

ولم تكتفِ المليشيا الحوثية بالهجوم الدامي في مأرب، بل قامت بزحف عسكري في مديرية "نهم" شرق صنعاء، وكذلك في الحدود الشمالية لمحافظة الضالع (جنوب)، في مقابل التزام من القوات الحكومية والتحالف العربي بالتهدئة، بهدف إفساح المجال للتحركات الدولية لإنعاش عملية السلام.