انت الان تتابع إيران: ظريف لن يحضر منتدى دافوس لأن المنظمين "غيروا جدول الأعمال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع لأن المنظمين "غيروا جدول أعماله فجأة".
وأضاف في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون "كان مقررا أن يحضر... لكنهم غيروا جدول الأعمال فجأة ولم يكن الجدول الذي وافقنا عليه. لذلك لن يحضر منتدى دافوس".
كانت رويترز قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي أن ظريف لم يعد على قائمة تضم نحو ثلاثة آلاف شخص من المقرر أن يشاركوا في المنتدى السنوي الذي يعقد تحت شعار "مساهمون من أجل عالم مستدام ومتماسك".
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