السعودية.. سودانية تضع ”مواد نجسة“ في جامع بمحافظة الرس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

وكالات

أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مقيمة من الجنسية السودانية بعد دخولها لأحد جوامع محافظة الرس وبعثرة محتوياته ووضع مواد نجسه داخله.

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وأورد حساب ”الأمن العام“ في موقع التواصل ”تويتر“، عن لسان المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، أن ”الجهات الأمنية ضبطت مقيمة سودانية في العقد الرابع من عمرها، بعد معلومات عن دخولها أحد جوامع محافظة الرس وبعثرة محتوياته، ووضع مواد نجسة فيه، وسرقة مبلغ مالي، وهاتف جوال من أحد المقيمين“.

وأضاف أنه تم إيقاف المقيمة السودانية، وفتح تحقيق فيما نسب إليها، حيث أقرت بما فعلته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة وأسبابها.