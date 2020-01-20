عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز بـ 452 مليون دولار

الإثنين 20 يناير 2020

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قالت وزارة البترول المصرية اليوم الاثنين، إن الوزير طارق الملا، وقع 9 اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريبا تشمل حفر 38 بئرا.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن ”الاتفاقات جرى إبرامها مع هيئة البترول وشركة شل لمناطق شرق حورس وأبو سنان وغرب الفيوم بالصحراء الغربية، وكذلك مع هيئة البترول وشركة أباتشي فيما يخص تعديلا بمنطقتي غرب كنايس وغرب كلابشة بالصحراء الغربية“.

وأشارت إلى توقيع اتفاقيات تنقيب ”مع إيجاس وشركتي شل وبتروناس بمنطقتي الفنار وشمال سيدي جابر بالبحر المتوسط ومع إيجاس وشركتي شل وبي.بي في منطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط“.