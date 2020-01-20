وزير خارجية أوكرانيا: مصممون على استعادة الصندوقين الأسودين للطائرة المحطمة من إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إن بلاده مصممة على استعادة الصندوقين الأسودين للطائرة المحطمة من إيران.



ولفت الوزير الإيراني اليوم الإثنين، 20/كانون الثاني/2020 أن ذلك سيساعدنا على إجراء تحقيق عادل.

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ولقي كل من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصا. وأُسقطت الطائرة بصاروخ الدفاعات الجوية التابعة لـ«الحرس الثوري» في الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد إقلاعها بوقت قصير، من طهران متجهة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ويوم أمس قال حسن رضائي رئيس اللجنة الإيرانية التي تحقق في الحادث بهيئة الطيران المدني: «بالتعاون مع خبراء من فرنسا وكندا وأميركا، سنحاول قراءة (بيانات الصندوق) في كييف». وأضاف: «إذا لم ينجح هذا الجهد، فسيتم إرسال الصندوق الأسود إلى فرنسا»، مشدداً على أن الصندوقين الأسودين لن يتم قراءة بياناتهما في إيران.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يضغط من أجل إجراء تحقيق كامل في واقعة إسقاط الطائرة، أول من أمس، إن على إيران إرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا لتحليلهما.