عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألمانيا تبدأ محاكمة مترجم للجيش بتهمة التجسس لصالح إيران

الإثنين 20 يناير 2020

وكالات

يبدأ القضاء الألماني، الإثنين، محاكمة مترجم يعمل لصالح الجيش بتهمة التجسس لصالح إيران.



ووفق وكالة الأنباء الفرنسية فإن المترجم يحمل الجنسيتين الألمانية والأفغانية ويدعى باسم عبدول اس (51 عاما) موقوف منذ أكثر من عام.

ونقلت عن المحكمة العليا في كوبلنز، وسط غرب ألمانيا، أنه يشتبه بأن عبدول ارتكب "خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة".

وأشارت إلى أنه قد ينتظره حكم بالسجن مدى الحياة (أي لمدة 15 عاما في ألمانيا).

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وأوضحت المحكمة أن المتهم "لم يتحدث حتى الآن بشكل عملي عن الوقائع التي تنسب إليه".

وتٌحاكم زوجته آسيا اس (40 عاما) معه بتهمة "التواطؤ في الخيانة" لأنها "دعمت زوجها منذ البداية" في أعماله غير القانونية المفترضة، مما يعرضها لعقوبة السجن لمدة 11 عاما.

ويشتبه بأن المتهم قام بصفته مترجم موظف في الجيش الألماني بـ"نقل أسرار دولة ذات طابع عسكري إلى مساعديه في إدارة الاستخبارات الإيرانية"، كما ورد في محضر الاتهام الذي صدر عن النيابة الفيدرالية.

وكان عبدول يعمل كموظف مدني لسنوات مترجما وكذلك مستشارا ثقافيا ولغويا في ثكنة هاينريش هيرتز في داون بالقرب من مدينة كوبلنز.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" أن القضية تتسم بالحساسية بالنسبة للجيش؛ لأن الرجل كان يعمل في وحدة متخصصة بالحرب الإليكترونية، يقوم فيها بترجمة تسجيلات اتصالات هاتفية ورسائل لاسلكية لحركة طالبان يتم اعتراضها في أفغانستان.

بينما يرى المحققون "احتمالية أن يكون تمكن من تمرير معلومات سرية عن القوات الألمانية في المكان، ضئيل".

وأفاد تقرير لجهاز الاستخبارات الداخلية الألماني أن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال التجسس في البلاد، لافتا إلى أن استخبارات طهران "تبحث بانتظام عن مصادر مناسبة لتغطية احتياجات النظام للمعلومات".