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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليونان تحدد موقفها الرسمي من الوضع في ليبيا اليوم الإثنين 20 يناير 2020 Advertisements وكالات أعلنت مصادر حكومية يونانية، أن أثينا سوف تحدد موقفها الرسمي من القضية الليبية بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية اليوم الاثنين، بمشاركة وزير الخارجية نيكوس بندياس، حيث سيتم عرض كامل نتائج المؤتمر.

وأشادت المصادر بمؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية، قائلة:"من الأمور الإيجابية أن يؤكد مؤتمر برلين على الالتزام بإيجاد حل سياسي للمسألة الليبية". ونقلت وكالة الأنباء اليونانية اليوم عن المصادر قولها:" إنه من الأمور الإيجابية أيضا إبداء كل المشاركين بالمؤتمر، احترام حظر تصدير السلاح إلى ليبيا".

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