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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 19 قضية سب وقذف ضد داعية إماراتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
وكالات
نظرت محكمة أبوظبي الجزائية 19 قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الداعية الإماراتي الجنسية (و.ي).
وشهدت الجلسة تطوع 21 محاميا للدفاع عن متهمين معظمهم إماراتيون رفع الدعاية بدوره ضدهم قضايا سب وقذف.
وقررت المحكمة تأجيل 16 قضية للمرافعة الخميس المقبل، وحجز 3 قضايا للحكم الأحد المقبل
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