اعتصام أمام عدلية بيروت لوقف التعديات على الاملاك البحرية

نفذ شبان من مجموعة "أوعى" إعتصاما أمام ​قصر العدل​ في ​بيروت​، للمطالبة بوقف التعديات على ​الأملاك البحرية​، مع توجه لدى محامي هذه المجموعة لتقديم إخبار الى ​النيابة العامة​ في هذا الخصوص. إضغط للمزيد

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