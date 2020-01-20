حمادة: للإسراع في تشكيل حكومة طوارىء إنقاذية تؤمن الاستقرار

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​، خلال لقاء سياسي في ​الهرمل​ "جميع الأفرقاء السياسيين إلى الإسراع في تشكيل ​حكومة​ طوارىء إنقاذية، تنهض بالبلد لأن ال​لبنان​يين لم يعودوا يطيقون صبرا"، محذرا من "عدم الاستدراك بحكومة تؤمن الاستقرار على كل المستويات من خلال الحل السياسي، لأن المسار سيذهب إلى مكان آخر، وسيدفع جميع اللبنانيين الثمن".

وقال: "هناك الكثير من الازمات المصطنعة في لبنان، يمكن أن تفكك بوجود حكومة تؤمن برنامجا طارئا وانقاذيا للبلاد، تنال الثقة في أقرب وقت ممكن لينتظم العمل ضمن الأليات الدستورية".

ولفت إلى وجود استحقاقات تنتظر البلد وأبرزها "استحقاق ​الموازنة​ واستحقاقات مالية اخرى تبدأ من شهر آذار المقبل، يثبت خلالها لبنان وجوده، لأن التخلف عن دفع المستحقات يمكن أن يذهب بنا إلى مكان آخر". ورأى أن هناك "مسؤوليات على المستوى الاقتصادي تقع على جميع اللبنانيين ومسؤولية إجرائية تقع على عاتق حاكم ​مصرف لبنان​، وأن هناك اسئلة كبيرة برسمه"، متسائلا "أين أصبحت لجنة التحقيق التي وعد حاكم المصرف خلال اجتماع ​لجنة المال والموازنة​ بتشكيلها لمتابعة موضوع الأموال المحولة والمشبوهة؟"

ودعا إلى أن تكون "كل التحويلات المالية إلى الخارج عرضة للمراقبة والمساءلة، وإلى ضرورة أن يستحصل ​اللبنانيون​ على جواب من المعنيين وخصوصا من الحاكم، عن مصير هذه الأموال، لأن هذا الموضوع يؤثر على ثقة المودعين في ​المصارف​ وهذا ما يستدعي الخوف لدى اللبنانيين".