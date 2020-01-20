واكيم للرئيس عون: المشكلة ليست أمنية بل سياسية والحل حكومة مستقلة تحظى بالثقة

توجّه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، تعليقًا على الاجتماع الأمني في ​بعبدا​، قائلًا: "فخامة الرئيس المشكلة ليست أمنيّة، هي سياسيّة وفساد ونهب أموال عامّة وسوء إدارة، وأكثر من ذلك. الاستمرار بالنهج نفسه".

وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الحل بسيط، حكومة مستقلّة تحظى بثقة ​الشعب اللبناني​ و​المجتمع الدولي​، فلماذا البحث في معالجة النتائج وإغفال السبب؟".