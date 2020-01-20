النشرة: ازدحام مروري على طريق صيدا بيروت نتيجة حادث سير

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ على طريق صيدا بيروت في منطقة الرميلة حيث انقلب ​سيارة​ مما تسبب بازدحام سير في المكان. إضغط للمزيد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.