أبو شقرا: لا أزمة محروقات والبضائع متوفرة ومشكلتنا مع سلامة ومصرف لبنان بموضوع الدولار

أوضح ممثّل موزعي ​المحروقات​ في ​لبنان​ ​فادي أبو شقرا​، أنّ "حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ و​المصارف​ لم يعودوا يلتزموا بالسماح لنا بالدفع مئة بالمئة ب​الليرة اللبنانية​، وبات علينا دفع 85 بالمئة من حسابنا بالليرة، والـ15 بالمئة المتبقية بالدولار الأميركي".

وركّز في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّ "أصحاب ​محطات الوقود​ باتوا يدفعون من جيبهم، وهناك خسائر"، مؤكّدًا أنّ "مشكلتنا مع سلامة و"مصرف لبنان" والماصرف، لأنّنا لا نستطيع تأمين الدولار". ولفت إلى "انّنا نقوم بالاتصالات اللّازمة، وهناك جمعيّة عموميّة غدًا لاتخاذ القرار المناسب".

وطمأن أبو شقرا أنّ "لا أزمة محروقات، والبضائع متوفرة"، متنميًا "الحوار مع وزير الاقتصاد والمصارف وسلامة، برعاية ​وزارة الطاقة والمياه​، للتوصّل إلى حل"، مشدّدًا على أنّ "المواطنين لا ذنب لهم ليتحمّلوا همّنا". وذكر أنّ "هناك أزمة مازوت على المحطات، لأنّه "ما بتوفّي" مع صاحب المحطة أن يخسر بصفيحة ​المازوت​".