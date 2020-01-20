مروان شربل: دياب لن يعتذر عن تشكيل الحكومة

كشف الوزير السابق ​مروان شربل​ في حديث تلفزيوني أن "حوالي 10 أشخاص حولوا مليارات الدولارات إلى الخارج عندما أغلقت المصارف ابوابها لمدة 15 يوما "، معتبرا انه "على المدعي العام التمييزي ان يفتح تحقيقا كي يرى إذا كانت هذه الأموال التي تم تحويلها حلال أو حرام".

ورأى ان "الدولة ال​لبنان​ية غائبة عن الوعي والحل يكون بتشكيل حكومة مستقلة"، لافتا إلى ان "اللعب بالعملة النقدية عقوبته السجن، فلماضا لم يتم محاسبة الصيارفة حتى اليوم؟". وقال: "أن لا أقبل ان يحدد الصراف سعر صرف ​الليرة​، فهذه عملتنا الوطنية وكرامتنا".

​​​​​​​من جهة أخرى، شدد على ان "رئيس ​الحكومة​ المكلف حسان دياب لن يعتذر عن ​تشكيل الحكومة​، وعلى من سماه لتشكيل الحكومة ان يساعده ويسهّل مهمته، وهو أيضا لن يبدل موقفه بتشكيل حكومة من 18 وزيرا". ورأى انه "لدينا بؤساء بالتفكير والبائس هو النظام السياسي الذي اتبعناه من 30 سنة حتى اليوم".